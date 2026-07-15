Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının düzenlediği 121. dönem sınav maratonu temmuz ayının ilk haftasında bitti. Adaylar temel eğitim ve yenileme eğitimi kapsamında girdikleri yazılı sınavdan alacakları puanları şimdiden hesaplıyor. Sonuçların EGM sistemi üzerinden ilan edilmesiyle kursiyerler için itiraz süreci işleyecek. Başarılı olan adaylar güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sertifika işlemlerine geçecek. Kurum, adayların merakını gidermek için tüm aşamaların yer aldığı sonuç takvimini netleştirdi.

121. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü, 5 Temmuz'da yapılan yazılı sınavın sonuçlarını 24 Temmuz 2026 tarihinde erişime açacak. Kursiyerler aldıkları puanları kuruma ait resmi internet sitesinden öğrenecek. Sınav sürecini bitiren kişilerin, duyurulan tarihte EGM'nin ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranına girerek kimlik bilgilerini tuşlaması sonuçları görmek için yetecek.

ÖGG SINAV SONUCUNA İTİRAZ NASIL YAPILIR, TARİHLERİ NELER?

Sınav sonuçlarının 24 Temmuz'da duyurulmasının hemen ardından adaylar için yasal itiraz takvimi başlayacak. Puanlarına itiraz edecek adaylar 25 ile 29 Temmuz 2026 tarihleri arasında yazılı sınav itiraz ücretini yatıracak. Ücreti ödeyen kursiyerler 27 ile 29 Temmuz tarihleri arasında resmi itirazlarını kuruma iletecek. Emniyet Genel Müdürlüğü gelen itirazları inceleyecek ve nihai yazılı sınav itiraz sonuçlarını 30 Temmuz 2026 tarihinde kesin olarak ilan edecek.