Adaylar eğitim hayatlarının bir sonraki adımını planlamak için ÖSYM'nin yapacağı duyuruya odaklandı. Sınavın bitmesiyle birlikte gözler sonuçların sisteme yükleneceği güne çevrildi. Sonuçların ilan edilmesi, üniversite tercih döneminin de resmen başlamasını sağlayacak. Kurumun yayımladığı takvim, adayların beklediği kesin tarihi gösteriyor.

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, üniversite adaylarının girdiği YKS sonuçlarını önceden ilan ettiği takvime göre 22 Temmuz Çarşamba günü duyuracak. Kurum, sonuçların saat kaçta sisteme yükleneceğine dair henüz bir bilgi vermedi.

ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar 22 Temmuz'da erişime açılacak sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "ykssonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşacak. Öğrenciler ekrana T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek puanlarını ve başarı sıralamalarını anında görecek.

YKS TERCİH TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Sınav puanlarının açıklanmasının ardından başlayacak tercih sürecinin kesin tarihleri henüz netleşmedi. ÖSYM'nin 22 Temmuz'da sonuçları duyurmasının hemen ardından tercih kılavuzunu yayımlaması bekleniyor. Adaylar üniversite ve bölüm tercihlerini bu kılavuzdaki kontenjanlara göre yapacak.