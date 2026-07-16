Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli-Yalova Otoyolu Projesi'nin yeni imar planı düzenlemelerini bugünden itibaren askıya çıkardı. Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilen değişiklikler, bölge sakinleri tarafından ilgili kurum birimlerinden veya belediyenin resmi internet sayfası üzerinden incelenebilecek.

İSTANBUL İZMİR OTOYOLU İLE TEM BİRLEŞİYOR

Yeni ulaşım hattı Yalova Çiftlikköy civarındaki İstanbul-İzmir Otoyolu bağlantısından başlayacak. Güzergah Gölcük ilçesinin güney kesimlerinden ve Yuvacık Barajı'nın kuzeyinden ilerleyecek. Yol daha sonra Cengiz Topel Havalimanı'nın güney hattından geçiş yaparak TEM Otoyolu ile entegre edilecek.

78 KİLOMETRELİK PROJEDE RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje toplam 78 kilometre uzunluğa sahip. Bu mesafenin 66 kilometrelik bölümü ana hat, geriye kalan 12 kilometresi ise bağlantı yolları şeklinde tasarlandı. Projenin tamamı üç şerit gidiş, üç şerit geliş formunda inşa edilecek.

Yol güzergahında uzunluğu 27,9 kilometreyi bulan sekiz ayrı tünel açılacak. Otoyol üzerinde ayrıca 9 viyadük, 51 köprü ile 14 kavşak yer alacak. Projeye ait 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine 30 gün boyunca itiraz veya görüş iletilebilecek.