ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerine yönelik sert ifadeler içeren bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, özellikle NATO üyelerinin İran konusunda pasif kaldığını savundu.

Trump’tan NATO’ya sert eleştiri

Trump açıklamasında, NATO ülkelerinin İran karşısında herhangi bir adım atmadığını öne sürerek, “NATO ülkeleri, askeri açıdan yok edilmiş olan çılgın ülke İran konusunda hiçbir şey yapmadı. Bunu asla unutmayın” ifadelerini kullandı.

“ABD’nin NATO’dan beklentisi yok”

Trump paylaşımının devamında, ABD’nin NATO’dan beklenti içinde olmadığını vurguladı. Açıklamasında, “ABD’nin NATO’dan hiçbir beklentisi yok. Bunu asla unutmayın” sözlerine yer verdi.

