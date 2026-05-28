İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada ABD’nin geçici ateşkese rağmen Bender Abbas’taki bazı bölgelere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları sert sözlerle kınadı. Bekayi, söz konusu saldırıları İran’ın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğine yönelik açık bir saldırı olarak değerlendirdi.

Ateşkes ihlali vurgusu

ABD’nin geçici ateşkesi ihlal eden adımlar attığını ifade eden Bekayi, İran’ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağını belirtti. İranlı sözcü, saldırıların bölgede gerilimi artırdığını savundu.

BM’ye çağrı yaptı

Bekayi açıklamasında, “Bu saldırgan eylemler, uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Şartı’nın ağır ihlali niteliğindedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerikalı saldırganları sorumlu tutma yönündeki hukuki yükümlülüğünü yerine getirmelidir” ifadelerini kullandı.