Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’taki Türk askerlerinin tahliyesi, Eurofighter tedarik süreci, Katar’daki helikopter kazası ve NATO kapsamındaki yeni yapılanmaya ilişkin güncel gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanlık, haftalık basın bilgilendirme toplantısında soruları yanıtladı.

Irak’taki Türk Personel NATO kararıyla tahliye edildi

MSB kaynakları, NATO’nun “NATO Irak Misyonu” kapsamında aldığı çekilme kararı doğrultusunda Bağdat’ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yurda döndüğünü bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında, geniş bir coğrafyada barışın tesisi ve istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya devam etmektedir. NATO makamları tarafından bölgemizde son dönemde meydana gelen gelişmeler kapsamında, “NATO Irak Misyonu”nun çekilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar doğrultusunda Irak’ın başkenti Bağdat’ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin ülkemize tahliyesi başarıyla gerçekleştirilmiştir. NATO tarafından yürütülen çekilme planı kapsamında Müttefik ülke personelinin tahliye faaliyetlerine de ülkemiz tarafından destek sağlanmıştır.”

Eurofighter Projesinde Teknik Destek Sözleşmesi İmzalandı

MSB, Eurofighter Typhoon tedarik süreci kapsamında yürütülen teknik ve lojistik destek anlaşmasına ilişkin detayları da paylaştı. Açıklamada, uçakların sadece tedarikinin değil, uzun vadeli işletme altyapısının da planlandığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında 20 adet Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşme 2025 yılı Ekim ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Keir Starmer tarafından imzalanmıştı. Millî Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı Sayın John Healey tarafından dün Londra’da Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme; pilot ve öğretmen pilot, uçak bakım teknisyeni, elektronik harp ve sistem yöneticisi eğitimleri ile yedek parça, simülatörler, test ekipmanları ve yer destek cihazlarını kapsamaktadır. Üretici firma tarafından ayrıca, uçakların hizmete girmesinden itibaren ilk üç yıllık süre boyunca teknik destek hizmetleri sağlanacaktır”

Katar’daki helikopter kazasında ilk değerlendirme

Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin değerlendirmede bulunan MSB, ilk bulguların teknik arızaya işaret ettiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Katar Silahlı Kuvvetlerine ait helikopter ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yürütülen inceleme sonucunda belirlenecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, üretilen yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin sahada performanslarını deneme, geliştirme ve eğitim faaliyetlerini yurtiçi ve yurtdışında mühendis ve teknisyenlerimizle omuz omuza birlikte yapmaktadır. Bu durum dünyanın hiçbir ülkesinde örneği olmayan ve yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin gelişmesine çok büyük katkı sağlayan bir uygulamadır”

NATO Güneydoğu kolordu karargahı süreci devam ediyor

MSB, NATO Güneydoğu Bölgesel Planı kapsamında kurulması planlanan çok uluslu kolordu karargahına ilişkin sürecin sürdüğünü bildirdi. Yapının henüz onay aşamasında olduğu ve teknik hazırlıkların devam ettiği aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında şu değerlendirme yer aldı:

“Bakanlığımız tarafından, 2023 yılında NATO Güneydoğu Bölgesel Planı kapsamında bir Kolordu Karargâhı kurulmasına yönelik çalışmaların başlatılması emredilmiş ve bu niyetimiz 2024 yılında NATO’ya beyan edilmiştir. Bu kapsamda, bir Türk general komutasında kurulması planlanan karargâhın ihtiyaçlarını karşılamak üzere 6’ncı Kolordu Komutanlığı görevlendirilmiş, millî çekirdek kadrolara gerekli atamalar yapılmıştır. Karargâhın çok uluslu bir yapıya dönüştürülmesine yönelik çalışmalar NATO makamlarıyla koordineli şekilde sürdürülmekte olup NATO prosedürleri henüz tamamlanmadığından onay süreci devam etmektedir. Karargahın Onaylanmış bir logosu da bulunmamaktadır. Bahse konu Kolordu Karargâhının görevi, Bölgesel Planlar kapsamında, kendisine tahsis edilecek kuvvetlerin entegrasyonunu sağlayarak sorumluluk sahasında caydırıcılık ve savunma faaliyetlerini desteklemektir. Öte yandan, tehdit değerlendirmesi kapsamında hazırlanan NATO Güneydoğu Bölgesel Planı Müttefiklerce daha önceden onaylandığından, kurulması planlanan söz konusu Çok Uluslu Kolordu Karargâhının bölgemizde meydana gelen son gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır.”