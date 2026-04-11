İranlı bir kaynak, Washington’ın bu adımını İslamabad’daki görüşmeler öncesinde “ciddiyet göstergesi” olarak değerlendirdi. Tahran’ın müzakere talepleri arasında dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasının da bulunduğu belirtilirken, aynı kaynak bu konuda ABD’den onay alındığını öne sürdü. Söz konusu gelişmenin, görüşmelerin seyrini doğrudan etkileyebileceği ifade edildi.

İsmini açıklamayan bir kaynak, varlıkların serbest bırakılmasının Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçişin sağlanmasıyla bağlantılı olduğunu belirtti. Bu konunun, müzakerelerde kilit başlıklar arasında yer almasının beklendiği ifade edildi.

Beyaz Saray'dan beklenmedik açıklama

İran’ın açıklamalarının ardından Beyaz Saray, ABD’nin dondurulmuş İran varlıklarını serbest bırakmayı kabul ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. ABD’li bir yetkili, görüşmelerin henüz başlamadığını belirterek herhangi bir anlaşmanın ne müzakere edildiğini ne de sonuçlandırıldığını ifade etti.

Öte yandan İranlı ikinci bir kaynak, ABD’nin Katar’da tutulan 6 milyar dolarlık İran fonunu serbest bırakmayı kabul ettiğini öne sürdü. Ancak bu iddiaya ilişkin Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.