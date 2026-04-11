Son Mühür - İran heyetinin ABD ile yapılacak barış müzakereleri öncesinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki temasları sürerken, kritik görüşme öncesine ait bir toplantı karesi de kamuoyuyla paylaşıldı.

İlk kare sızdırıldı

İran heyeti İslamabad’daki temaslarını sürdürürken, İran medyası Şahbaz Şerif ile yapılacak görüşme öncesindeki toplantıya ait bir fotoğraf paylaştı. Sızdırılan karede Muhammed Bakır Kalibaf’ın konuşma yaptığı görülürken, masadaki notlar ve katılımcıların hazırlıkları dikkat çekti. Görüntü, heyetin görüşme öncesinde kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttüğünü ortaya koydu.

İran'ın şartı kabul edildi

Muhammed Bakır Kalibaf, Pakistan’daki temaslar öncesinde Lübnan’da ateşkes sağlanması gerektiğini vurgularken, İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını da ön koşul olarak dile getirdi. İran basını, bu şartların kabul edilmesi halinde görüşmelerin başlayacağını aktardı.

ABD’nin, İran’a ait dondurulmuş fonların serbest bırakılması talebini kabul ettiği belirtilirken, bir İranlı yetkili bu adımın Hürmüz Boğazı’nın açılmasıyla bağlantılı olduğunu ifade etti. Yetkili, “Bu durum Tahran için bir iyi niyet testi ve kalıcı barış konusunda ciddiyet göstergesidir” dedi. Öte yandan, İran’ın uluslararası hesaplarda bulunan varlıklarının 100 ila 120 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Heyetlerdeki isimler

Bugünkü görüşmelerde ABD heyetine JD Vance liderlik edecek. Heyette ayrıca Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Donald Trump’ın damadı Jared Kushner de yer alıyor.

İran tarafına ise Muhammed Bakır Kalibaf başkanlık edecek. Heyette Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ve bazı milletvekilleri de bulunacak. Tarafların görüşmeleri doğrudan mı yoksa dolaylı şekilde mi yürüteceği ise henüz netlik kazanmadı.