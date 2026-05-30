Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un fethini kutladı. Kadim şehir İstanbul’un fethedilişinin 573’üncü yılında yayımladığı mesajla Cumhurbaşkanı Erdoğan Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) müjdelediği ve Fatih Sultan Mehmed’in büyük şerefe nail olduğu fethin 573’üncü yılının mübarek olmasını diledi.

“Büyük kumandan ve kahraman ordusu…”

“Fetihler silsilemizin en parlak halkası”

İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu topraklarda Malazgirt'le başlayan fetihler silsilemizin en parlak halkası olan İstanbul'un fethinin 573'üncü yılında Peygamber Efendimizin müjdesine nail olan Sultan Fatih'i, o büyük kumandanın kahraman ordusunun tüm neferlerini rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Fethin 573'üncü yılı kutlu olsun, mübarek olsun" ifadelerine yer verildi.