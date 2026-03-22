Son Mühür - Londra merkezli Daily Mail’in askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 97 metre uzunluğundaki Astute sınıfı saldırı denizaltısı HMS Anson, 6 Mart’ta Perth’ten ayrılarak Arap Denizi’nin kuzeyindeki derin sularda konuşlandı. Denizaltının, yaklaşık 1.600 kilometre menzilli Tomahawk Block IV kara saldırı seyir füzeleri ile Spearfish ağır torpidolarla donatıldığı belirtildi.

İran’a yönelik saldırıları düzenleyecek

Bu konuşlanmanın, çatışmanın tırmanması durumunda İngiliz kuvvetlerine İran’a yönelik saldırı kapasitesi kazandırabileceği değerlendiriliyor. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ise denizaltının konumuna ilişkin bilgi vermeyi reddederken, belirli operasyonlar ya da konuşlandırmalar hakkında detay paylaşılmayacağını belirtti. Bakanlık, bölgedeki askeri kabiliyetlerin sürekli olarak gözden geçirildiğini de vurguladı.

İngiltere izin vermişti

Haber, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı hedef alan İran noktalarına yönelik saldırılar için İngiliz üslerini kullanmasına onay verdiğini açıklamasının ardından gündeme geldi. Bu karar ise, İngiltere’nin sürece “çok geç dahil olduğunu” savunan ABD Başkanı Donald Trump tarafından eleştirildi.