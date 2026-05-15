Son Mühür - Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) AVOD hisselerindeki manipülatif işlemler üzerine başlattığı incelemede yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İzmirli iş insanı Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

‘Manipülatif işlemlerle…’

Borsa İstanbul’da işlem gören AVOD pay piyasasındaki olağandışı hareketler üzerine SPK’nın suç duyurusuyla başlayan süreçte geçtiğimiz günlerde savcılığın harekete geçerek başlattığı operasyon kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İzmir ve İstanbul’daki operasyonlar sonrasında gözaltına alınan Torbaoğlu ve Kızak’ın sorguları tamamlandı. Manipülatif işlemlerle piyasayı etkiledikleri öne sürülen iki isim hakkında tutuklama kararı verildi.

Neler yaşanmıştı?

AVOD hisselerindeki sert fiyat dalgalanmaları ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığı iddiaları gündeme gelmişti. SPK, incelemelerin ardından geçtiğimiz günlerde iki isim için de 2 yıl süreyle işlem yasağı getirmiş ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu. Operasyonda tutuklanan isimlerden Nazım Torbaoğlu, dikkatleri çekmişti. İzmir’de gıda sektörünün yanı sıra spor ve medya yatırımlarıyla da tanınan Torbaoğlu, Karşıyaka Spor Kulübü’nde de bir dönem yöneticilik yapmıştı. Torbaoğlu’nu şirketi A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ, uzun süredir "AVOD" koduyla borsada işlem görüyordu. Şirket, son dönemde üretim faaliyetlerinden ziyade hisse senedi piyasalarındaki spekülatif hareketlerle gündemden düşmüyordu.