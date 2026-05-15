Son Mühür- Rüşvet ve irtikap suçlarından tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafları içinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve iki kadın siyasetçinin otel odasında viski içerek birlikte oldukları iddiası da vardı.

İktidara yakın kalemlerin Yalım'ın iddiasına konu olan kadın siyasetçiler aralarında avukat Gamze Pamuk'un da adının geçmesi sonrası Pamuk harekete geçti.

Özkan Yalım'ın iddia ettiği olayda dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla şeker fabrikaları eylemine katıldığını hatırlatan Gamze Pamuk,

''Bir savcının görevi; soruşturmayla hiçbir ilgisi olmayan ahlaksız iftiraları resmi tutanağa geçirmek ve ardından bunların word sayfası haline dönüştürülüp servis edilmesine zemin hazırlamak olamaz.

Bu yapılan şey hukuk değil; yargı makamı kullanılarak siyasi infaz üretme çabasıdır.

Soruşturmayla ilgisi olmayan iftiraların tutanağa geçirilmesi ayrı rezalettir, bunların manipüle edilmeye hazır şekilde medyaya servis edilmesi ayrı rezalettir'' hatırlatmasında bulundu.



HSK'ya savcı hakkında suç duyurusu...



''Ben siyaseti yakından takip eden bir hukukçuyum. Kimse bana bunun “yanlışlık” olduğunu anlatmasın. Siz Türkiye Cumhuriyeti’nin savcıları mısınız, yoksa siyasetin memurları mısınız?'' diye soran Gamze Pamuk,

''Biz kadınların adını kirleterek bizi siyasetten tasfiye edeceğinizi sanıyorsanız, çok yanılıyorsunuz.

Boyun eğmiyorum. Susmuyorum. İtiraz ediyorum.

İlgili savcı hakkında soruşturma başlatılması için avukatlarım aracılığıyla HSK’ya şikayette bulunuyorum'' mesajı verdi.