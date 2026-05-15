Son Mühür- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlik koltuğuna dönüşü anlamına gelen mutlak butlan tartışmalarını yakından ilgilendiren haber İstanbul'dan geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in kazandığı 38.Olağan İstanbul İl kongresinin iptali için açılan dava 10 Temmuz tarihine ertelendi.

Bu kararla, kayyum olarak İstanbul İl Başkanlığına atanan Gürsel Tekin'in görev süresinin en az 10 Temmuz tarihine kadar devam edeceği kesinleşmiş oldu.

Özgür Özel'in liderlik koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devraldığı 38. Olağan Kurultaya yönelik açılan dava, mutlak butlan tartışmalarının gölgesinde istinafta beklerken, İstanbul il kongresine yönelik davanın 10 Temmuz'a ertelenmesi, bu yazın CHP açısından hareketli geçeceğini gözler önüne serdi.

''CHP’nin 38.Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptal davası, 10 Temmuz’a ertelendi.

Gürsel Tekin başkanlığındaki Çağrı Heyeti görevinin devamı kararlaştırıldı.'' diyen gazeteci yazar Şamil Tayyar,

''Hatırlatalım.

Ankara’daki 38. Olağan Büyük Kurultay’da oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla açılan 12 sanıklı ceza davası da 1 Temmuz’a ertelenmişti.

İBB davasındaki kurultayla ilgili tüm arşiv, Özkan Yalım ve Gökhan Böcek’in itirafları, mutlak butlan davasının görüldüğü istinafa gönderilmişti.

Yani?

Pazılın parçalarını birleştirirsek, bilgi değil kanaat olarak ifade etmek gerekirse, Temmuz’dan önce ‘mutlak butlan’ kararı beklemeyin.

Kişisel yorumum, İstinaf, kararını UYAP’a yüklemek için 10 Temmuz’da İstanbul’dan gelecek kararı bekleyebilir.

Öncesi sürpriz olur'' değerlendirmesinde bulundu.