Son Mühür- İspanya Başbakanı Sanchez sosyal medya hesabından çok dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Sanchez, ülkesinin bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını açıkladı.

Sanchez çok konuşulan açıklamayı sosyal medya hesabından eşitlik ilkesine vurgu yaparak duyurdu. Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası festivalden çıkarılması kararını desteklediklerini hatırlatan Sanchez aynı kararın İsrail konusunda da uygulanması gerektiğini belirtti. Yasa dışı bir savaşın karşısında sessiz kalmanın seçenek olmadığını belirten Sanchez "Gazze’de ve Lübnan’da olanlar karşısında kayıtsız kalamayız." dedi.

İşte Sanchez'in o ifadeleri:

“Bu yıl farklı olacak. Bildiğiniz gibi, aylar önce İspanyol Kamu Radyo Televizyon Kurumu (RTVE) tutarlı ve gerekli olduğuna inandığım bir karar aldı. Bu, adaletsizliğe karşı durmak demek. Bu nedenle İspanya, Eurovision Festivali’ne katılmıyor; çünkü insan haklarına ve uluslararası hukuka olan bağlılığımız kültürümüzün de bir parçası. Rusya Ukrayna’yı işgal ettiğinde festivalden çıkarıldı ve İspanya bu kararı destekledi. Bu ilkeler İsrail konusunda da uygulanmalı.

Çifte standart olamaz. İspanya her zaman barışı teşvik etmek, Avrupa kıtasının çeşitliliğini kutlamak ve birbirimize yaklaşmak için doğmuş bu festivale bağlı kaldı. Ancak yasadışı bir savaş karşısında sessiz kalmak seçenek değil. Gazze’de ve Lübnan’da olanlar karşısında kayıtsız kalamayız. Bu, tutarlılık, sorumluluk ve insanlık meselesidir. Zaten yalnız değiliz. Bu yıl İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya da katılmayacak. Bu yıl farklı olacak. Viyana’da olmayacağız. Ama bunu tarihin doğru tarafında yer alma inancıyla yapıyoruz. Tutarlılık, sorumluluk ve insanlık için.”

