Son Mühür- Türkiye son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le fotoğrafları olan kişilerin hakkında yargının harekete geçtiği olaylara tanık oluyor.

Akşam gazetesi temsilcisi Emin Pazarcı'nın avukat kızı Begüm Ece Pazarcı'nın Bakan Gürlek'le fotoğrafı olmasına rağmen yetkisi olmayan çakarlı araçla gezmesine uygulanan cezai işlemin ardından iktidara yakın olduğu izlenimi veren gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınması gündem oldu.

İzmirli iş insanı Torbaoğlu...



Bir dönem Karşıyaka kulübü yönetiminde de yer alan İzmirli iş insanı Nazım Torbaoğlu'nun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden plaket almasının ardından Borsada işlem gören AVOD Gıda hisselerinde manipülatif işlemler nedeniyle tutuklanması zincirin son halkası oldu.

AK Parti'ye yakın oldukları izlenimi veren insanlar hakkında yargının harekete geçmesine dikkat çeken gazeteci Cüneyt Özdemir,

''Akın Gürlek geldikten sonra olanlara şaşırıyorum'' değerlendirmesinde bulundu.

O algı değişiyor...



''Son dönemlerde, özellikle Akın Gürlek geldikten sonra Türkiye’de gazeteci, kendini kanaat önderi olarak nitelendiren, boy gösteren, farklı isimlerle fotoğraflar çektirip kendine güç devşiren bir kitleyle ilgili de “Asla bunlara kimse dokunulmaz” algısı vardı'' hatırlatmasında bulunan Özdemir,

Bir “legalleşme” sembolü vardı. O da nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoğraf. Bir diğer legalleşme sembolü de uçağa binmekti.

“Biz bunları yaparsak her şeyi herkese söyleyebiliriz, herkes hakkında ahkâm kesebiliriz” diye bir hikâye vardı. Şu an o değişiyor diye düşünüyorum'' mesajı verdi.

Ocak'ta plaket, Mayıs'ta soruşturma...



SPK'nın suç duyurusunun ardından açılan soruşturmada tutuklanan iş insanı Nazım Torbaoğlu, Birlik Vakfı’nın 40’ıncı kuruluş yıl dönümü töreninde, vakfa sunduğu katkılar nedeniyle plaketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.

Torbaoğlu, "Bugün, kurucuları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsmail Kahraman’ın bulunduğu Birlik Vakfı’nın 40’ıncı kuruluş yıl dönümünde, böylesine anlamlı bir takdirle onurlandırılmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duydum'' açıklamasında bulunmuştu.

SPK suç duyurusunda bulunmuştu...



Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan plaket alan Torbaoğlu, Mayıs ayında SPK'nın harekete geçmesiyle gündeme geldi.

Borsada işlem gören AVOD Gıda hisselerinde manipülatif hareketler tespit eden SPK'nın suç duyurusunun ardından İzmirli iş insanı Torbaoğlu önce gözaltı kararı verilmiş ardından hakkında tutuklama kararı verildiği öğrenilmişti.