Son Mühür- Bir dönem CHP lideri Özgür Özel'in en yakınındaki isimlerden biri olarak görülen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, bugünlerde birbiri ardına gelen itiraflarıyla siyasetin gündemine damga vurmasıyla dikkat çekiyor.

CHP lideri Özgür Özel'e saat ve çanta hediye eden, VIP aracını Uşak Belediyesi kaynaklarıyla dizayn ettiren Özkan Yalım ilk ifadesinde,

''2023 yılı sonunda CHP kurultayı öncesi yapılan kongrelerde kullanılmak üzere Özgür Özel’e toplamda 1 milyon 200 bin lira nakit para verdim. Bu paranın 200 bin lirasını Manisa’daki evine bıraktım, 1 milyon lirayı ise Denizli’de yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan isimli şahsa teslim ettim." demişti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Özgür Özel'in çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilen Demirhan Gözaçan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Veli Ağbaba ve iki kadın siyasetçi...



Etkin pişmanlık kapsamında itiraflarına devam eden Özkan Yalım'ın bir sonraki hedefinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba vardı.

Ağbaba'nın kendisinden viski istediğini ve otel odasında iki partili kadınla birlikte olduğunu iddia eden Yalım, kendisinin ise odaya alınmadığını açıklamıştı.



Üçüncü itirafta torpil iddiası...



İddialara konu olan Veli Ağbaba ve kadın siyasetçilerin yalanladığı Özkan Yalım'ın üçüncü kez Savcılığa verdiği ifadede, 2021'de dönemin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in kendisinden üç kişiyi işe yerleştirmesi konusunda talepte bulunduğunu söylediği öğrenildi.



Belge sahte diyenler ters köşe...



''Özgür Özel, İsmail Saymaz’a konuşmuş'' hatırlatmasında bulunan gazeteci yazar Şamil Tayyar,

''Özkan Yalım’ın savcılığa sunduğu yazışmayı doğruluyor ama eksik olduğunu söylüyor:

“Silinen mesajın geri getirilmesini talep edeceğiz.

Silinen, silindiği görünmez hale getirilen yazışmada bizim lehimize bir şey var.

O silinince böyle muğlak bir anlam oluyor.

O olduğu takdirde para olmadığı anlaşılacak zaten.”

Bu açıklamayla ‘belge sahte, üretilmiş’ diyenler ters köşe oldu.



Resmi bilirkişi raporu, ‘eksiklik var’ diyen Özel’i teyit ederse elbette durum değişir, aksi halde işi daha da zorlaşır.

Fakat Özkan Yalım da boş durmuyor, ihraç edilmiş olmanın öfkesiyle ajandayı parça parça açıyor.

CHP’lilerin tepkileri üzerine yeni ek ifade için tekrar savcılığa gitmiş.

Özel/Yalım düellosu bakalım nereye varacak?'' değerlendirmesinde bulundu.