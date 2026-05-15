Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) genel merkezinde hareketli anlar yaşanıyor. Bir süredir süren teşkilat yapılandırmaları kapsamında bu kez Isparta teşkilatında köklü bir değişikliğe gidildi

Isparta teşkilatında yaprak dökümü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Isparta İl Teşkilatı ve bağlı bulunan 13 ilçe yönetiminin tamamen feshedildiğini açıkladı.

Yalçın, alınan bu kararın parti tüzüğü dahilinde gerçekleştiğini belirtti. Yapılan bu ani değişikliğin sonrasında Isparta İl Başkanlığı koltuğuna ise vakit kaybetmeden Osman Gülay getirildi.

"MHP Isparta İl Başkanlığı görevine Osman Gülay atanmıştır"

Semih Yalçın, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada operasyonun hukuki dayanaklarının altını çizerek,

"Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Teşkilatı ile 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Başkanlığı görevine Osman Gülay atanmıştır." ifadelerini kullandı.

Bir ayda 13 il yönetimi değişti

MHP’deki bu değişim dalgası aslında nisan ayının başında İstanbul ile başlamıştı. İstanbul’un sonrasında Kütahya’dan Gaziantep’e, Eskişehir’den Malatya’ya kadar uzanan geniş bir hatta birçok il yönetimi görevden alınmıştı.

Isparta ile birlikte, yalnızca son bir ay içerisinde kapısına kilit vurulan veya yeniden yapılandırılan il teşkilatı sayısı 13’e yükselmiş oldu.