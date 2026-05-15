Son Mühür- Türkiye’nin deniz yetki alanları konusunda yeni bir adım atmaya hazırlandığı iddiası uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

Uzun süredir devam eden yetki alanı tartışmalarını doğrudan etkileyebilir

Bloomberg tarafından yayımlanan haberde, Ankara’nın Cumhurbaşkanlığına münhasır ekonomik bölge (MEB) ilanı konusunda daha geniş yetki verecek bir düzenleme üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Habere göre söz konusu hazırlık, özellikle Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de uzun süredir devam eden yetki alanı tartışmalarını doğrudan etkileyebilecek nitelik taşıyor.

Düzenlemenin yasalaşması halinde Türkiye’nin deniz sınırları konusunda daha hızlı ve merkezi karar alabileceği değerlendiriliyor.

Resmi makamlar tarafından henüz açıklama yapılmadı

Uluslararası enerji rekabetinin giderek arttığı Doğu Akdeniz’de atılacak olası adımların yalnızca Türkiye-Yunanistan hattında değil, Avrupa Birliği ve NATO çevrelerinde de dikkatle takip edildiği ifade ediliyor.

Ankara cephesi son yıllarda “Mavi Vatan” doktrinini dış politika ve savunma stratejisinin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkarırken, yeni düzenleme iddiası da bu yaklaşımın hukuki altyapısını güçlendirme hamlesi olarak yorumlandı.

Bloomberg’in analizinde, enerji arama faaliyetleri, doğal gaz rezervleri ve bölgesel deniz hakimiyeti konularının önümüzdeki süreçte yeniden uluslararası gündemin üst sıralarında yer alabileceğine dikkat çekildi.

Öte yandan konuya ilişkin resmi makamlar tarafından henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Ankara’nın hazırladığı iddia edilen düzenlemenin detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.