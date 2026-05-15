Antalya Manavgat Belediyesi’ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili kurulan mahkeme, bugün kararını açıkladı. Belediye başkanlığı görevinden el çektirilen Niyazi Nefi Kara, 45 yılı aşan hapis cezasına çarptırıldı.

Manavgat gündemini uzun süredir meşgul eden 'yolsuzluk', 'rüşvet' ve 'irtikap' davasında beklenen son geldi. 5'i tutuklu bulunan ve toplam 41 sanığın yargılandığı dosyada, mahkeme heyeti bugün saat 15.00 itibarıyla son sözünü söyledi.

45 yılın üzerinde ceza

Mahkeme, görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara hakkındaki iddiaları sabit buldu. Yapılan yargılama sonucunda Kara, tamı tamına 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

41 sanıklı dava sonuçlandı

Davada sadece başkan değil, belediye koridorlarında adı geçen diğer 40 sanık da kaderlerini bekliyordu. Soruşturma kapsamında toplanan deliller, teknik takipler ve ifadeler ışığında kurulan hüküm, Manavgat kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Tutuklu yargılanan 5 sanığın durumu ve diğer sanıklar hakkındaki kararların ayrıntıları ise gerekçeli kararla birlikte netlik kazanacak.