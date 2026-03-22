Osman Günden / Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’a yönelik sert mesajlar verdi. Küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı konusunda Tahran yönetimine seslenen Trump, İran’ın 48 saat içinde boğazı herhangi bir tehdit olmaksızın tamamen açmaması halinde, ABD’nin İran’daki elektrik santrallerini hedef alarak ağır saldırılar düzenleyeceğini belirtti.

Yazılı açıklama yayımlandı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı üzerinden yaptığı tehditlere yanıt vererek, İran’ın enerji altyapısına yönelik olası bir saldırı durumunda ABD ve İsrail’e ait kritik tesislerin hedef alınacağını açıkladı. Tesnim Haber Ajansı’nın yayımladığı yazılı açıklamada, daha önce yapılan uyarılar hatırlatılarak, İran’ın yakıt ve enerji altyapısına saldırı düzenlenmesi halinde bölgede ABD ve İsrail’e ait enerji, bilişim ve tatlı su arıtma altyapılarının hedef alınacağı ifade edildi.

ABD-İsrail-İran savaşı

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a askeri operasyon başlattı. İran ise buna karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde belirlediği hedeflere saldırılar düzenledi.

ABD ve İsrail’in saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile birlikte çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. İranlı yetkililerin açıklamasına göre, saldırılarda ölü sayısı 1348’i, yaralı sayısı ise 17 bini geçti.