Son Mühür - Mansur Yavaş hakkında yeni bir soruşturma süreci başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, 2023 yılında Karabük’te düzenlenen bir seçim mitinginde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait bazı araçların kullanıldığı iddiasıyla Yavaş için soruşturma izni verdi. Bakanlığın daha önce aynı konuyla ilgili olarak eski Fen İşleri Daire Başkanı Aziz Murat Seyrek hakkında da inceleme başlattığı öğrenildi. Ancak söz konusu araçların belediye başkanının bilgisi dışında seçim çalışmalarında kullanılamayacağı değerlendirilerek Yavaş hakkında da soruşturma izni verildiği belirtildi. Öte yandan Yavaş’ın, karara karşı Danıştay 1. Dairesi’ne 10 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

Konser harcamalarına yönelik yürütülen soruşturmanın, bu dosyadan bağımsız şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

ABB'den açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında 2023 yılında Karabük’te düzenlenen bir seçim mitinginde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait bazı araçların kullanıldığı iddiasıyla soruşturma izni verdi. Konuya ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden de bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu karar metninde; ilgili emir ve talimat verdiğine dair bir bilgi ve bulguya rastlanmamış…” ifadeleri yer almasına rağmen, herhangi bir somut talimat, görevlendirme ya da doğrudan fiil ortaya konulmadan; yalnızca “bilgisi dışında gerçekleşmiş olmasının beklenemeyeceği” yönündeki varsayıma dayanılarak sorumluluk atfedilmeye çalışılmıştır. Seçim dönemlerinde dahi kamu kaynaklarının kullanılmaması yönünde hassasiyet gösterilmiş;

Mansur Yavaş, kampanya sürecinde belediye başkanlığı maaşını dahi almamıştır.Nitekim bu konunun bir televizyon programında gündeme gelmesi üzerine, herhangi bir tereddüde mahal bırakmamak adına konu bizzat kendisi tarafından teftişe sevk edilmiş, yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Ayrıca, belediyeye ait araç, personel ya da herhangi bir kaynağın seçim faaliyetlerinde kullanılması yönünde yazılı veya sözlü bir talimat verilmediği de İçişleri Bakanlığının soruşturma açtığı dosyada açıkça ifade edilmiştir.Tüm bu açık gerçeklere rağmen, ortada somut bir delil bulunmaksızın soruşturma izni verilmesi hukukun zorlanmasıdır. Bu yaklaşım bir sindirmeye çalışma ve itibarsızlaştırma çabasından başka bir şey değildir.

Bugüne kadar seçimlerde çalışanları yoklamalar zoruyla, otobüsler kaldırarak miting miting gezdiren belediyenin tüm imkânlarını seçim dönemlerinde kullandıran eski yönetime ilişkin tek bir soruşturma dahi açılmamışken, Mansur Yavaş hakkında açılan bu soruşturmayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.Bu soruşturma izniyle maksat, Mansur Yavaş’a yönelik bir suç isnadı üretmek ve kamuoyu nezdinde algı oluşturmaktan ibarettir.

Bu karara itiraz edilecek olup, benzer durumlarda İçişleri Bakanlığının bu ve benzeri tavrına ilişkin ayrıca bir basın toplantısıyla kamuoyu bilgilendirilecektir."