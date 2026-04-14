İran’da yayımlanan donya-e-eqtesad haber sitesine göre, Afşin Kolahi, İran Ticaret Odası’nda yaptığı konuşmada internet kesintilerinin ekonomik etkilerine dikkat çekti. Kolahi, uluslararası internet erişiminin kesilmesinin günlük doğrudan zararının 30 ila 40 milyon dolar, dolaylı zararının ise 70 ila 80 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirtti. Bu kaybın, günlük yaklaşık iki enerji santrali maliyetine denk geldiğini ifade eden Kolahi, söz konusu zararın savaş koşullarından bağımsız olarak ülke ekonomisine kendi içinde verilen bir zarar olduğunu vurguladı.

İran’da uluslararası internet erişiminin ilk olarak 28 Aralık 2025’te, ekonomik sorunların tetiklediği ve rejim karşıtı protestolara dönüşen olayların ardından uzun süre kesildiği hatırlatıldı.

İran’da internet kesintisi 46 günü aştı

Seyyid Settar Haşimi, 26 Ocak 2026’da yaptığı açıklamada internet kesintisinin ülke ekonomisine günlük yaklaşık 34,5 milyon dolar zarar verdiğini belirtmişti.

Öte yandan ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat’tan bu yana İran’da uluslararası internet erişiminin 46 gündür kesintili olduğu ifade ediliyor.