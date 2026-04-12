Son Mühür- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet güçleri sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyon çerçevesinde, aralarında Ümit Erkol’un da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edildi

Şüpheliler, jandarmadaki ifade ve işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın dayanağı: Suç duyurusu ve bilirkişi raporu

Soruşturmanın derinleşmesine neden olan sürecin, kooperatif vekili Avukat Nilgün Dağgeçen’in yaptığı suç duyurusu ile başladığı öğrenilmişti.

Dosyaya sunulan bilirkişi raporunda yer alan tespitlerin, savcılığın gözaltı kararında belirleyici olduğu ifade edilmişti.

Raporda, kooperatifler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen mali işlemlerde usulsüzlük bulgularına rastlandığı ve bu kapsamda zimmet iddialarının incelendiği belirtilmişti.

Ne olmuştu?

Soruşturma ilk olarak 2025 yılının sonlarında düzenlenen operasyonla kamuoyunun gündemine taşınmıştı. “Zimmet” iddiaları kapsamında yürütülen operasyonlarda, İzmir siyasetinin önde gelen isimleri hakkında işlem yapılmıştı.

Bu kapsamda;

Tunç Soyer,

Şenol Aslanoğlu,

Heval Savaş Kaya,

Yıldırım Kuruoğulları,

Burak Bakır tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Öte yandan dosyada adı geçen bazı şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.