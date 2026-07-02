Son Mühür - Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son dakika bilgisi İzmirliyi ayağı kaldırdı. İzmir'in özellikle kuzey ilçelerini etkilemesi beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Son Radar görüntüleri ve değerlendirmelere göre; İzmir'in kuzey ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiği ifade edildi.

Yağıştan en çok etkilenecek bölgeler paylaşıldı!

Meteoroloji tarafından paylaşılan bilgilerde yerel olarak kuvvetli olması beklenen sağanak yağışların özellikle şu iki ilçede yoğunlaşacağı tahmin ediliyor:

Bergama

Kınık

O saatler arası dikkat!

Genel Müdürlük'ün yaptığı açıklamada saat de verildi. Beklenen yağış 02 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 15:00 ile 20:00 arasında geçerli olacak. Bu saatler arası vatandaş daha da dikkatli olmalı.

Oluşması muhtemel riskler!

Kuvvetli yağış ve olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanabilecek tehlikeler şu şekilde sıralandı:

Aniden bastıran sel ve su baskınları,

Yerel yıldırım düşmeleri ve dolu yağışı,

Yağış anında görülebilecek şiddetli rüzgar ve fırtına,

Rüzgar nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması,

Ulaşımda yaşanabilecek ciddi aksamalar