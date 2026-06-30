İzmir Bergama'da bu yıl 90'ıncısı gerçekleştirilen Uluslararası Bergama Kermesi, gerçekleştirilen tören ve kortej yürüyüşüyle start aldı. Bergama Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen festival, 5 Temmuz tarihine kadar konserlerden tiyatro gösterilerine, halk oyunlarından spor etkinliklerine kadar birçok organizasyona ev sahipliği yapmış olacak.

Atatürk Anıtı'nda başladı!

Festival, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik'in Kaymakamlık Tören Alanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlamış oldu. Tören sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu ile Bergama Belediyesi Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü, Endüstri Meslek Lisesi önünden start verilerek Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü.

"Emaneti yaşatılıyor"

Festivalin açılışında açıklamalarda bulunan Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Uluslararası Bergama Kermesi'nin köklü geçmişine vurgu yaparak organizasyonun Cumhuriyet'in kültürel miraslarından biri olduğunun altını çizdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında Bergama ziyareti esnasında ilçede müze kurulması ve panayır gerçekleştirilmesi yönünde talimat verdiğini belirten Çelik, bu çerçevede ilk kermesin 1937 yılında gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

Çelik, "Her yıl Ata'mızın bize bıraktığı bu emaneti aynı heyecanla yaşatmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Festivale uluslararası katılım!

Bu yılki festivale Bergama'nın kardeş şehirlerinden de yoğun katılım gerçekleşti. Almanya'nın Böblingen Belediye Başkanı Stefan Belz'in de açılış programına katılım sağladığını ifade eden Başkan Çelik, farklı ülkelerden gelen folklor ekiplerinin festival boyunca sahnede performans sergileyeceğini belirtti.

Konserler ve kültürel etkinlikler!

Açılış korteji sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda ulusal ve uluslararası halk oyunları ekipleri gösterilerini gerçekleştirdi. BERKSAV Müzik Topluluğu'nun seslendirmiş olduğu "Asırlık Ezgiler Konseri" ise izleyicilerin büyük beğenisini aldı.

5 Temmuz'a kadar sürecek!

90. Uluslararası Bergama Kermesi çerçevesinde konserler, tiyatro gösterileri, paneller, spor organizasyonları, halk dansları gösterileri ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. Bergama'nın tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmış olan festivalin, 5 Temmuz'a kadar binlerce ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor.