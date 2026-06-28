İzmir’in Bergama ilçesinde, bir trafik kazasına müdahale etmek için hızla yola çıkan itfaiye aracı devrildi. Kazanın hemen ardından alev topuna dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran iki itfaiye personeli yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Ayaskent mevkisi yakınlarında meydana geldi. Alınan bir kaza ihbarı üzerine Bergama’daki merkezden hareket eden itfaiye ekipleri, amansız bir zaman yarışına girişti. Ancak görev yolundaki yangın söndürme aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Can kurtarmaya giderken kaza geçirdiler

Araç, şiddetli çarpmanın etkisiyle yan yattıktan hemen sonra motor kısmından alev aldı. Saniyeler içinde büyüyen yangın, adeta bir can pazarına yol açtı. İtfaiye erleri, alevlerin kabini sarmasından hemen önce büyük bir soğukkanlılıkla kendilerini dışarı atmayı başardı. Kendi hayatlarını kurtaran personelin bu ani refleksi, olası bir facianın önüne geçti.

İtfaiye bu kez kendi aracı için sireni açtı

Bölgeye saniyeler içinde yeni ekipler sevk edildi. Meslektaşlarının yardımına koşan diğer itfaiye ekipleri, alev alev yanan araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Kazada hafif şekilde yaralanan araç şoförü ile bir itfaiye eri, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneden alınan ilk bilgiler, personelin hayati tehlikesinin bulunmadığı yönünde.

Güvenlik güçleri, kazanın meydana geliş sebebini belirlemek adına bölgede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Tehlikeli görevin izleri yol kenarında kalırken, yaralı itfaiyecilerin tedavisi sürüyor.