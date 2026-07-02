Son Mühür / Merve Turan- Verimli geçmesi beklenen kiraz sezonunda hasat geçtiğimiz ayda sona erdi ama üreticinin yüzü ne yazık ki gülmedi… Türkiye’de ‘doğanın kırmızı pırlantası’ olarak bilinen kiraz üretimiyle öne çıkan Kemalpaşa’da, bu yıl Kanada ve Rusya’ya ihracat yapılmasıyla hareketli günler yaşansa da ihracatın üretim seviyesine göre oldukça az olması hayal kırıklığı yarattı. Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Kanlı, 2026’daki kiraz üretimini masaya yatırdı. İyi bir sezon geçirilmesine rağmen üretimin tek başına yeterli olmadığına değinen Başkan Kanlı, ‘birlik ve beraberlik’ çağrısı da yaptı

“Ovalık yerler mahsule boğuldu ama…”

İzmir’de ortalamanın üzerinde bir sezon geçirilmesine rağmen üreticinin kazanamadığına dikkati çeken Hüseyin Kanlı, “Ovalık yerler oldukça iyiydi, mahsule boğuldu, fiyatlar da üç aşağı beş yukarı iyiydi ama dağlık kesimler hala 30 lira gibi fiyatlara gidiyor, oldukça düşük bir fiyat. Üretici kazanamıyor. Sadece toplayıcı maliyeti 52 ila 55 lira arası. Onun mazotu, işçiliği ve çalı toplaması ile 150 ila 152 lira gibi bir maliyete geliyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de çoğu kişi kiraz yiyemedi”

İhraç edilen kirazların fiyat farkındaki uçuruma değinen Başkan Kanlı, “Bir yerde kiraz 6,52 euro olarak gözüküyor. 330 lira gibi bir rakama denk geliyor. Bir yerde 330 lira, burada 20 ila 30 lira. Bu aradaki makası ihracat firmaları kazanıyor ve olan üreticiye oluyor. Üretici üretimden düşünce, örneğin geçen sene Türkiye’de çoğu kişi kiraz yiyemedi. Birlikten kuvvet doğar dedik ama birlik olamadık” dedi.

“Birlik ve yardımlaşma yok!”

Geçtiğimiz günlerde Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda (EBSO) da gündeme gelen “Üretimde dünya lideriyiz ama ihracatta Şili’nin gerisindeyiz” yorumuna katılan Başkan Kanlı, “Kendi üreticilerimizden kaynaklı bir şey. Birlik yok, yardımlaşma yok, bir kooperatif üzerinden gidilmesi gerekiyor ama tüccar daha fazla para verirse üreticiler oraya dönüyor. Kendi kirazımızı kendimiz pazarlamış olsak, piyasayı kendimiz oluşturmuş olsak bu fiyatlar düşük olmaz” diye konuştu.