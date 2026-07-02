Gençlerin yaz tatillerini daha verimli geçirmelerini ve bütçe dostu seyahat etmelerini amaçlayan Seyahatsever projesi, kapılarını bir kez daha açıyor. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen bu özel çalışma, Türkiye'nin dört bir yanındaki devlet yurtlarını gençlerin kullanımına sunuyor. Katılımcıların hiçbir konaklama ücreti ödemeden tatil yapmalarına zemin hazırlayan sistemin takvimi, katılım koşulları ve güncel yurt listesi resmi makamlar tarafından paylaşıldı. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

SEYAHATSEVER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELERDİR?

Seyahatsever projesinden yararlanmak isteyen kişilerin öncelikle 18-30 yaş aralığında olması gerekiyor. Gençler, 6 Temmuz ile 21 Ağustos tarihleri arasında belirlenen illerdeki GSB yurtlarında tamamen ücretsiz olarak kalabiliyor. Proje kapsamında tek bir ilde veya farklı şehirlerde toplamda en fazla beş güne kadar konaklama hakkı tanınıyor.

Sistemden faydalanmak ve yer ayırtmak isteyen gençlerin, konaklama yapacakları tarihten en az bir gün önce ALO GSB (444 0 472) çağrı merkezini araması şart koşuluyor. Çağrı merkezi üzerinden isim, soyisim ve T.C. kimlik numarası ile yapılan rezervasyon işlemlerinin ardından ilgili yurda doğrudan gidilerek konaklama süreci başlatılıyor.

SEYAHATSEVER HANGİ İLLERDE VE YURTLARDA VAR? 2026 TAM YURT LİSTESİ

Bakanlık tarafından yürütülen proje kapsamında, normal şartlarda Türkiye'nin her ilinde bir kız ve bir erkek öğrenci yurdu yaz dönemi boyunca seyahat eden gençlerin kullanımına tahsis ediliyor. Ancak 2026 yaz dönemi resmi listesinde, bazı şehirlerdeki yurt binalarında devam eden geniş kapsamlı bakım, onarım ve tadilat çalışmaları nedeniyle istisnalar bulunuyor. Alınan kararla birlikte Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'taki yurtlar bu yıl projeye dahil edilmedi.

Bakanlığın açıkladığı resmi listede yer alan ve gençleri ağırlayacak olan örnek GSB yurtları ise şu şekilde:

İstanbul: Haydar Aliyev Yurdu (Erkek) / Darülaceze Kız Öğrenci Yurdu (Kadın)

İzmir: Gazi Umurbey Yurdu (Erkek) / İzmir Kız Yurdu (Kadın)

Trabzon: Fuat Sezgin Yurt Müdürlüğü (Kadın ve Erkek)

Denizli: Prof. Dr. Cevat Akşit Erkek Öğrenci Yurdu (Erkek) / Fatma Yıldız Hanım Kız Öğrenci Yurdu (Kadın) Sütyenleri çöpe götüren hata: Elastikiyetini bu şekilde kaybediyor İçeriği Görüntüle

Isparta: Isparta Yurt Müdürlüğü (Erkek) / Bediüzzaman Said Nursi Yurt Müdürlüğü (Kadın)

Adıyaman: Safvan Bin Muattal Yurdu (Kadın)

Ağrı: Ağrı Ahmedi Hani Öğrenci Yurt Müdürlüğü (Erkek) / Abdurrahim Arvasi Öğrenci Yurt Müdürlüğü (Kadın)

Aksaray: Aksaray Cemaleddin Aksaray-i Yurdu (Kadın)

Çorum: İskilipli Atıf Hoca Yurt Müdürlüğü (Erkek)

Hakkari: Afife Kız Yurdu (Kadın)

Iğdır: Selman-ı Farisi Erkek Yurt Müdürlüğü (Erkek) / Aybüke Öğretmen Yurt Müdürlüğü (Kadın)

Karabük: İsmail Necati Efendi Yurt Müdürlüğü (Erkek)

Tokat: Ali Paşa Yurt Müdürlüğü (Erkek)

Projeye dahil olan tüm illerin eksiksiz listesine, anlık kontenjan durumlarına ve olası güncellemelere seyahatsever.gsb.gov.tr üzerinden ulaşılabiliyor.