Son Mühür- İzmir haftaya su kesintileri ile başladı. Onlarca mahalleyi etkileyen kesinti listesi 1 saatten tam 8 saate kadar uzanıyor. Birçok ilçeyi vuran kesinti listesi İZSU tarafından paylaşıldı. İşte 29 Haziran 2026 tarihli İZSU kesinti listesi:
Planlı bakım kesintisi
Karabağlar (Sarıyer Mahallesi): Altyapı ve arızalı branşman yenileme çalışmaları nedeniyle, 13 Haziran Cumartesi gününden itibaren 28 gün boyunca (Pazar günleri hariç) 13:00 - 16:00 saatleri arasında 3 saatlik kesinti uygulanıyor.
Arıza kaynaklı kesintiler
Bergama (Fatih ve Maltepe Mahalleleri): Ana boru arızası nedeniyle 09:15 - 11:15 saatleri arasında yaklaşık 2 saatlik su kesintisi yaşanacak.
Güzelbahçe (Çamlı ve Mustafa Kemal Paşa Mahalleleri): Branşman arızası nedeniyle 09:30 - 11:30 saatleri arasında yaklaşık 2 saatlik kesinti yapılacak.
Menderes (Çakaltepe, Çileme, Develi, Karakuyu, Tekeli Atatürk, Tekeli Fevzi Çakmak Mahalleleri): Gediz elektrik kaynaklı planlı kesinti nedeniyle 09:00 - 17:00 saatleri arasında yaklaşık 8 saatlik su kesintisi ve basınç düşüklüğü meydana gelecek.
Menderes (Gümüldür İnönü Mahallesi): Ana boru arızası sebebiyle Hakkı Efendi Caddesi ve civarına 09:20 - 10:20 saatleri arasında yaklaşık 1 saat boyunca su verilemeyecek.
Menemen (Atatürk Mahallesi): Basınç düşüklüğü nedeniyle 09:30 - 14:30 saatleri arasında yaklaşık 5 saatlik kesinti gerçekleşecek.
Menemen (29 Ekim, 30 Ağustos ve 9 Eylül Mahalleleri): Ana boru arızası nedeniyle (30 Ağustos Mahallesi'nin belirli bir kısmı dahil) 09:15 - 13:15 saatleri arasında yaklaşık 4 saatlik kesinti uygulanacak.