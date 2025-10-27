Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde 27 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 10.12’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine yaklaşık 13 kilometre mesafede, deniz açıklarında kaydedildi.

Sarsıntı 13.6 kilometre derinlikte gerçekleşti

AFAD’ın paylaştığı verilere göre depremin derinliği 13.61 kilometre olarak ölçüldü. Enlem 39.48833 kuzey, boylam 25.91083 doğu koordinatlarında meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli panik yaşandı

Deprem, özellikle Çanakkale merkez, Ayvacık, Ezine ve Küçükkuyu çevresinde hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, bölgedeki güvenlik birimleri olumsuz bir durum bildirmedi.