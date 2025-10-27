Son Mühür- Silahlı kişi, çevredeki polislerin uyarılarına rağmen elindeki silahı bırakmadı. “Üç tane evladım ağlıyor evde, polisten korkuyor. Babası devlet görevlisi” sözleriyle bağıran şahıs, “Buraya gelip kendimi öldürmek için iki gün kaçtım” diyerek yeniden tetiğe bastı.

Kendi bacağına ateş etti

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin ikna çabaları sırasında silahlı kişi bir kez daha silahını ateşleyerek kendi bacağına vurdu. Şüpheli, yaralanmasının ardından polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı

Yaralı şahıs olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay anında çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Şüphelinin başında polislerin nöbet tuttuğu, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.