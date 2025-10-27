Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında orta şiddette bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü, saati ve derinliği hakkında detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Depremin merkez üssü ve büyüklüğü

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre deprem, deniz tabanında ve karaya yakın bir noktada gerçekleşti:

Büyüklük: 3.7 (Mw - Moment Büyüklüğü)

Yer: Ege Denizi - [13.45 km] Ayvacık (Çanakkale)

Tarih: 2025-10-27

Saat: 10:17:07 TSİ

Enlem: 39.47 Kuzey

Boylam: 25.91 Doğu

Derinlik: 13.19 km

3.7 büyüklüğündeki bu sarsıntının, merkez üssüne yakın yerleşim yerlerinde hissedilmiş olabileceği belirtildi.

4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti

Çanakkale ve özellikle Ayvacık bölgesi'nde saat 10:12'de 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.