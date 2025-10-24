Son Mühür- Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Dava süreci ve erteleme

23 Mart’ta tutuklanan İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin yolsuzluk suçlamasıyla açılan davası, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma, saat 15.00’te başladı ve daha önce davanın bugüne ertelendiği bildirilmişti.

“Beş celseden fazladır mütalaa bekliyoruz”

Duruşmada söz alan İmamoğlu’nun avukatlarından Nusret Yılmaz, sürecin gereksiz şekilde uzadığını belirterek, “Beş celseden fazladır mütalaa bekliyoruz. Mütalaadan sonra beyanda bulunacağız” dedi. Yılmaz, bilirkişi incelemeleri tamamlanmasına rağmen savcılığın mütalaa sunmamasının davayı uzattığını vurguladı.

Savcı ise dosyanın esas hakkında mütalaa için henüz hazır olmadığını ifade etti. Dosyada TÜRSAB yeterlilik belgesi ve bazı sözleşme evraklarının eksik olduğu belirtilirken, iddialarda adı geçen şirketle ilgili işlemlerin tamamlanmadığı kaydedildi.

Hakimden karar: Esas hakkında mütalaa yok

Hakim, savcılığın iddianamede yer almayan delilleri toplama talebini reddetti. Adil yargılanma ve makul süre ilkeleri gözetilerek, esas hakkında mütalaa açıklanmasına gerek olmadığına karar verildi.

Duruşmada son söz hakkını kullanan İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, “Danıştay kararı ve iddianame göz önünde bulundurulduğunda, bu dava aslında hiç açılmaması gereken bir davaydı” ifadelerini kullandı.

Beraat kararı sonrası İmamoğlu’ndan mesaj

İmamoğlu, dava sonucunda beraat etmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” hesabından yapılan paylaşımda, Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ne kumpaslarınız ne tezgahlarınız beni yolumdan döndürebilir! Ben, bu toprakların has evladı Ekrem İmamoğlu: Varlığımla da icraatlarımla da sizi korkutmaya devam edeceğim…"