Son Mühür- Beştepe’de gerçekleşen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü programında üreticilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarımın Türkiye ekonomisi ve milli güvenliği için taşıdığı kritik öneme dikkat çekti.

Çiftçinin alın terinin ülkenin bağımsızlığı ile eşdeğer olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda arz güvenliğinden yeni destek paketlerine kadar birçok konuda önemli mesajlar paylaştı.

"Bugün Türkiye'de tarım ayaktaysa sizin payınız var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında çiftçilerin yalnızca ekonomik değil toplumsal olaylardaki dik duruşuna da değindi.

Türkiye’nin tarımsal üretim gücünün arkasında çiftçilerin emeğinin yattığını dile getirerek, "Değerli çiftçi kardeşlerim, kıymetli üreticilerimiz, bakanlığımızın kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Dünya Çiftçiler Günü vesilesi ile sizlerle olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz.

Bugün Türkiye'de tarım ayaktaysa, üretim, ihracat rekorlar kırıyorsa bunda sizin payınız var. Topraklarımız en verimli şekilde korunuyorsa bunda sizin katkınız var.

Vesayet zincirleri kırıldıysa bunda sizlerin hayır duası ve desteği var. 15 Temmuz ihanetinin bozguna uğratılmasında büyük rolünüz var.

O gece traktör lastiklerini ateşe veren, milli iradeyi canı pahasına müdafaa eden tüm çiftçi kardeşlerimize bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Yokluğunuzu rabbim bu ümmete, millete göstermesin." ifadelerini kullandı.

"Çiftçilerimizin ve toprağımızın adeta üzerine titredik"

Toprağın yalnızca bir üretim aracı değil aynı zamanda maneviyatı yüksek bir değer olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Tarım ve toprak bizim değerler piramidimizde çok önemli bir yere sahiptir. Dünyayı ahiretin tarlası gören inancın mensuplarıyız.

Toprak bizde su gibi azizdir, hayattır, berekettir, nimettir, saflık ve temizlik vesilesidir. Bizim için toprak sadece üstündeki nimetlerle değil altındaki şehitlerle, velilerle de kıymetlidir.

Toprak bizim için üstündekilerle birlikte altındakilerle de mübarektir. Bu anlayış ile göreve geldiğimiz günden bu yana çiftçilerimizin ve toprağımızın adeta üzerine titredik." dedi.

"Gıda emniyetini sağlamayı başardık"

Uluslararası krizlerin gıdaya erişimi aksattığı bir dönemde Türkiye’nin hazırlıklı olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Desteklerimiz ile, kredi destekleri ile toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl için 939 milyar liraya çıkardık.

Su stresi ve iklim krizi yanında salgın, sıcak savaşlar da gıda arz güvenliğinin önemini tescilledi. Gıda milliyetçiliğini yaygınlık kazandı.

Tüm bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Ambarın anahtarı kimde ise güç ondadır. Etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi korurken vatandaşımızın da gıda emniyetini sağlamayı başardık.

Kardeş ülkeleri sarsan çatışmalarında ülkemizin etkilenmemesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz. Gübre stoklarımız yeterli seviyede. İlave bir takım tedbiri de hayata geçirdik." diye konuştu.

"Birçok üründe bu yıl çok bereketli bir yıl olacak"

Türkiye'nin birçok tarım ürününde dünya sıralamasında üst sıralarda olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılki hava koşullarının üretimi olumlu etkileyeceğini müjdeledi:

"Cennet vatanımızda 206 çeşit tarım mahsulü yetişiyor. Birçoğunda kendimize yeter durumdayız. Sebze üretiminde 3, meyvede 4.'yüz. 21 üründe ilk üçteyiz.

Bal üretiminde Avrupa'da lider su yetiştiriciliğinde ikinci sıradayız. Yağışlar iyi seyrediyor, sulamada sıkıntımız bulunmuyor.

Zirai don gibi hadiselerle düşüş yaşayan bitkisel üretimimiz bu yıl yeniden yükselişe geçecek. Birçok üründe bu yıl çok bereketli bir yıl olacak." diyerek müjdeyi verdi.

"Hibe desteği oranımızı ve destek alacak proje limit tutarını artırdık"

Kırsal büyüme adımlarına ve hayvancılık desteklerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırsal kalkınma sadece tarım değil, kalkınma politikamızın da temelini teşkil ediyor. Destek programlarımızı sürekli hale getireceğiz.

Buzağılar doğuyor, üretim sürüyor. Büyükbaş destek programında hak sahiplerine ödemeleri önümüzdeki ay yapacağız. Bu sene hem hibe desteği oranımızı hem de destek alacak proje limit tutarını artırdık." dedi.

"Destek mekanizmalarını hayata geçiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak için planlamanın ikinci aşamasına geçildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle pazarlama sorununu kökten çözüme kavuşturacak yeni sistemin ayrıntılarını,

"Devrim niteliğindeki üretim planlamasında 2 yılı geride bıraktık. Hayvancılıkta da yatırımlara ekstra teşvikler sağlıyoruz.

Hayata geçirdiğimiz uygulamalar ile gıda arz güvenliği sorunumuz yoktur. Hem bu çalışmaların sürdürülmesi hem de gelecekte gıda sorunu yaşanmaması için destek mekanizmalarını hayata geçiriyoruz." diyerek paylaştı.

Yatırımcıya nefes aldıracak kredi imkanı

Üreticinin ve tarım sektörüne yatırım yapmak isteyen işletmelerin en büyük sorunu olan mali kaynaklara erişim konusunda önemli bir adım atılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımcının önünü açacak takvimi şöyle açıkladı,

"Tarımda planlamanın ikinci aşamasına geçiyoruz. Pazarlama sorunu yaşamayacağınız ürünlerin doğru yerde işleneceği sistemi hayata geçiriyoruz.

Dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz. Proje ile tarım ve gıda alanına yatırım yapacak olanlara finansmana erişimi kolaylaştıracağız.

İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli, proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız."

"400 bin çiftçinin ürünlerini pazarlayacağı yeni kanallar oluşturacağız"

On yıllık bu stratejik dönüşümün 2026 ayağı için harekete geçildi. Çiftçinin ürününü tarlada bırakmayacak olan büyük bütçe, Kredi Garanti Fonu desteğiyle güvence sorununu da kökten çözüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, finansal paketin detaylarını şu rakamlarla paylaştı, "10 yıl boyunca 5,3 milyar dolarlık bu paketin 750 milyon dolarını 2026'da kullanıma açıyoruz.

Bu proje kapsamında kredi garanti fonunun da dahil olacağı mekanizma ile krediye erişimde sorun yaşayanlar için 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız. Böylece 400 bin çiftçinin ürünlerini pazarlayacağı yeni kanallar oluşturacağız."