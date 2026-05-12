Son Mühür- Parti içi iktidar kavgasıyla siyasetin en hareketli adresi olmaya devam eden CHP, buna rağmen seçmen sadakatinde rakiplerinin önünde yer almayı başarmış görünüyor.

Ankara Araştırma'nın son araştırma sonuçlarına dikkat çeken CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın,

''Son dönem “ısmarlama olmayan” araştırmalarda görülen ortak özellik, AKP’nin kararsızlar dağıtılmadan % 23’ün, dağıtıldıktan sonra ise % 30’un altında kalmasıdır. Sandığa girecek oylarda bu oran daha da düşeceğini değerlendiriyorum'' hatırlatmasında bulundu.



''CHP ise kararsızlar dağıtılmadan % 25, dağıtıldıktan sonra % 32 düzeyindedir'' mesajı veren Gökhan Günaydın,

''CHP ve AK Parti dışındaki tüm partilerin oy oranları % 10 düzeyinin altında kalmaktadır'' diyen Günaydın,

''Belki de oy oranlarından daha önemli bir araştırma verisi ise, partilerin seçmen sadakatine ve partiler arası oy geçişlerine ilişkindir.

Ankara Araştırma’nın yaptığı sonuçlara göre; seçmen sadakati en yüksek parti CHP’dir.

Kararsızlar ise en çok iktidar blokundadır. MHP’de her üç seçmenden biri (% 35.9), AKP’de her beş seçmeden biri (% 19.5) kararsız iken bu oran CHP’de % 13.5 düzeyinde kalmaktadır'' değerlendirmesinde bulundu.



Oy geçişgenliğinde tablo nasıl?



''Partiler arasındaki oy geçişgenliği sıralamasındaki ilk beş ise İYİ Parti’den CHP’ye (% 27.8),

İYİ Parti’den Anahtar Partisi’ne (% 8.9),

DEM’den CHP’ye (% 8.2),

YRP’den AKP’ye (% 7.5) ve AKP’den CHP’ye (% 4.7) olarak ortaya çıkmaktadır'' hatırlatmasında bulunan Gökhan Günaydın,

''Kuşkusuz sonuncusu en ilginç olanıdır.

CHP’den diğer partilere oy geçişgenliği ise oldukça düşük düzeylerdedir.

Araştırma sonuçları bir taraftan Türkiye’nin sosyo politik yapısını ortaya koyarken, diğer taraftan siyasal partiler açısından öğretici veriler sunmaktadır.

Genel seçim sonuçlarını kararsızların dağılımı ve partiler arasındaki oy geçişgenlikleri belirleyecekken, geçişgenlik verileri, kararsızların muhtemel dağılımına ilişkin öngörüleri kolaylaştırmaktadır.

Başka bir deyişle, karasızları eşit ya da oy oranına değil, geçişgenlik verilerine göre dağıtmanın, gerçeğe en uygun yöntem olacağını değerlendiriyorum'' ifadelerine yer verdi.