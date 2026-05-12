Son Mühür- Toplamda yüzde 20'ler dolayında olduğu konuşulan milliyetçi seçmen tabanında MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

Ankara Araştırma'nın son çalışmasında Ümit Özdağ'ın liderliğindeki Zafer Partisi'nin Müsavat Dervişoğlu liderliğindeki İYİ Parti ve Yavuz Ağıralioğlu liderliğindeki Anahtar Parti arasında bir ittifak olması halinde diğer parti seçmenlerinin bu ittifaka yaklaşımı mercek altına alındı.

İttifaka en yoğun destek yüzde 89.8'le İYİ Parti seçmeninden gelirken Anahtar Parti seçmeni de yüzde 78.1'le ittifaka yeşil ışık yaktığını gösterdi.

İttifak dışında en sıcak seçmen MHP'de...



Milliyetçi seçmenin temel adreslerinden biri olan MHP tabanında Zafer-İYİ ve Anahtar Parti ittifakına destek verenlerin oranı ise yüzde 22.7 gibi yüksek bir oran çıkması dikkati çekti.

Üç milliyetçi partinin olası ittifakına CHP seçmeni yüzde 7.8'le, Yeniden Refah Partisi yüzde 7.3 ve AK Parti seçmeni ise yüzde 6.3'le destek vermeye açık kapı bırakıyor.

