Son Mühür- Türkiye'nin yüreğine ateş düşüren 6 Şubat depremleri Anadolu'nun deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatmıştı.

Marmara ve Ege'de etkisini sık sık gösteren depremlere göndermede bulunan yer bilimleri uzmanı Serkan İçelli, Türkiye'nin aktif fay hatlarını gösteren haritaya,

''Bu bir korku filmi afişi değil, üzerinde yaşadığımız toprakların güncel röntgeni!'' hatırlatmasında bulundu.



Ege kıpır kıpır...



​''Görseldeki her nokta, yerin altından gelen bir "hazır mısın?" sorusu'' vurgusunda bulunan İçelli,

''6 Şubat’tan kalan stres transferi bir yandan, Marmara’daki derin sessizlik, kıpır kıpır olan Ege, Doğudaki can çekişme diğer yandan...

Fay hatları kehanetle değil, fizik kurallarıyla çalışır.

​Algı kasanlara, hurafecilere değil; sismolojiye, verilere ve deprem tehlike parametrelerine kulak verin. Yer altı "geliyorum" demeye devam ediyor, biz ne kadar duyuyoruz?'' diye sordu.



Fay hattına değil, binanıza bakın...



"Depremi sadece 'fay hattına uzaklık' ile ölçmek en büyük yanılgıdır diyen Serkan İçelli,

​''Mesele sadece fayın nerede olduğu değil, binanızın hangi zeminde olduğudur. Sert bir kaya üzerindeki yapı ile gevşek alüvyon üzerindeki yapı arasındaki fark; betonun üzerindeki sinek ile jöle üzerindeki sinek arasındaki fark gibidir.

​Zemin sarsıntıyı büyütür, kötü bina stoku ise bu yükü taşıyamaz. Fayları değil, zemin sınıfınızı ve bina statiğinizi sorgulayın'' çağrısında bulundu.