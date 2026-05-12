Son Mühür / Yağmur Daştan - Gündem Masası'nda bu hafta CHP'de yaşanan iç karışıklıklar konuşuldu. Son 2-3 gündür gündemden düşmeyen CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceğini açıkladı.

Duayen gazeteci Hasan Çölmekçi konuya ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu. Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişini en başından bu tarihe kadar olanlarla irdeleyen Çölmekçi, rüşvet başta olmak üzere çeşitli suçlarla gündeme gelen ve tutuklanan belediye başkanlarını kastederek ''CHP namussuzları ve şerefsizleri bu kadar çabuk ihraç etmedi partiden...'' diyen Çölmekçi, Köksal'ın ayrılık sürecine ilişkin detayları paylaştı.

Hasan Çölmekçi'nin Gündem Masası'nda konuya ilişkin söyledikleri şu şekilde:

''Sayın Belediye Başkanı Köksal o kadar bıkmış ki, o kadar çok ki gerçekten... CHP’nin temel taşlarından biriydi aslında. Milletvekili dönemi de var Köksal'ın. Beni uzaklaştırmak için “Belediye başkanı olsa kazanamaz” diyerek belediye başkanlığına göndermişler onu... Kazanamaz diye... kurtulmak için olduğunu söylüyor. Esas mesele istifa yani. Genel Başkan Özgür Özel’in ulaşılamamasından, başka il başkanlarının ulaşılamamasından sonra AK Parti’ye geçecek dediler.

''Genç kızlara tacizleri yapanları...''

''Hemen hemen kesinleşince de disipline verildi. Galiba, telefona çıkmadığı için disipline verildi, kesin ihraç gerektiriyormuş demek ki... Namussuzlukları, şerefsizlikleri, genç kızlara tacizleri yapanları ya da işte onlarla birlikte olanlara çok geç davranan genel merkez, bu kez o kadar hızlı davrandı ki “Biz attık” demeye getirdi ama karşı hamle yaparak istifa etti CHP’den ve bugün yarın da, yarın galiba AK Parti’nin rozetini takacak. Genel belediye başkanıyla birlikte olacağını Barış Yarkadaş’a açıklamış, Barış Yarkadaş da televizyon programında bunu iletti.''

Özgür Özel’in Köksal’a mesajları...

''Şimdi gelelim Özgür Özel’in Sayın Köksal’a attığı mesajlara. Yenilir yutulur gibi mesajlar değil. Neden değil? “Kocanla ilgili bazı iddialar var, yolsuzluk iddiaları varmış. Eğer onları şey yaparsan, kocanı boşa, partimizde kal.” Allah Allah, şu laflara bakın ya. Bir belediye başkanına söylenecek laf mı? Varsa kadının, varsa daha doğrusu kadın belediye başkanının hakkında kalkarsın bir soruşturma açtırırsın ya da işte disipline verirsin. Ama sen “Kocanı boşa.” Kocanla yolsuzluk yapıyorsa kocanı boş ver. Kocası belediyede mi yolsuzluk yapıyormuş, yoksa başka yerde mi? Bir de ona bakmak lazım. Belediye değil ise yine genel merkezin harekete geçmemesi de ayrı bir şey. Bu, CHP’nin, daha doğrusu CHP’yi ne duruma getirdiklerinin göstergesidir. CHP’yi gerçekten acınacak bir duruma getirdiler.''

Böcek'lerin ve Yalım'ın itirafları

Programın ilerleyen bölümlerinde tutuklanan belediye başkanları Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile Özkan Yalım'ın CHP ve belediyelere yönelik itirafçı olarak ifade vermesi hakkında da konuşan Hasan Çölmekçi, Şimdi Muhittin Böcek ve oğlu itirafçı oldu. Veli Ağbaba’nın isteğiyle Özgür Özel kendisini aramış. Veli Ağbaba diyor ki, “Benim genel başkanımın isteği üzerinden seni arıyorum.” İddia, verdikleri ifadede. Biz söylemiyoruz bunları. Arıyor, Veli Ağbaba arıyor yani. “1 milyon Euro, seni aday gösterebilme için 1 milyon TL getir.” Bunu hem oğlu, hem de götüren parayı götüren oğlu genel merkeze, hem de Muhittin Böcek doğruluyor. Orada giderken biliyorsun sırt çantasıyla girerken görüntüler var. Parti, bütün aşk meşk hikayelerinin döndüğü, rüşvetlerin döndüğü bir kurum haline gelmiş durumda. Bu iddialar üzerine söylüyorum. Biz istemiyoruz bunları, biz suçlamıyoruz. O yüzden partiden ayrı bir çıkış yolu arıyorlar. “Ne yapalım, ne hale geldi” diyerekten şu yönetimin yaptıklarını görüyorsunuz. CHP son dönemde iktidara adayım diye ortaya çıkan CHP, son dönemde ne hale geldi. İnsanlar duydukça iğreniyor ya bunlardan. Yazık, hem CHP’nin hem de başındakilerin yaptığı durum çok kötü yani. Ben bir vatandaş olarak gerçekten bu hale gelmesine üzülüyorum.'' dedi.