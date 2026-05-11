Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mayıs ayı birinci olağan meclis oturumuna, Çiğli ilçesine yönelik yatırım eleştirileri ve Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi ile ilgili sorular damgasını vurdu. Birleşimde söz alan AK Partili meclis üyesi Özgür Kaner, Çiğli’nin yıllardır süregelen politikalar nedeniyle kentin "tuvaleti" haline getirildiğini savunarak, ilçenin merkezi bütçeye sunduğu katkı oranında somut yatırım alması gerektiğini vurguladı.

“Pozitif ayrımcılık yapılmalı”

Toplantıda söz alan AK Partili meclis üyesi Özgür Kaner, “Çiğli geçmiş yıllardan beri süre gelen istikrarlı bir siyasetle İzmir’in tuvaleti haline dönüştürülmüş. Sadece Cemil Başkan döneminde değil; geriye doğru dönüp baktığımızda birikmiş bir mağduriyeti var. Bu mağduriyet karşısında da bu dönem meclis üyesi arkadaşınız olarak talep ettiğimiz Çiğli’ye yatırım konusunda pozitif ayrımcılık yapılması. Çiğli’nin nüfusu itibariyle İller Bankası’ndan gelen paya göre hesap edildiğinde Çiğli’nin Büyükşehir’e katkısı 537 milyon TL. Bunu yüzde 30 Büyükşehir yüzde 10’u İZSU’ya olarak düşündüğümüzde 130 milyon civarı İZSU’ya, 400 milyon civarı Büyükşehir’e İller Bankası’ndan Çiğli için gönderildiğini söyleyebileceğimiz bir bedel. Ben bu 400 milyon liranın somut olarak yatırıma dönüşmesini talep ediyorum. Çiğli’de Katip Çelebi İZBAN durağımız var. Tekrar tekrar başlayıp bitiremediğimiz bu duraktan kabaca üç ila dört tane yapılabileceği söyleniyor. Bu 400 milyon içinde değerlendirdiğimizde fazlasıyla bitirilebilecekken; Katip Çelebi İZBAN durağını da soru önergesi olarak talebe almanızı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sızıntı su için araştırma” talebi

Daha sonra Çiğli Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne Manisa’dan getirildiği öne sürülen ‘çöp sızıntı suyu’ konusunu gündeme getiren AK Partili Kaner, “Tesis diyeceğim ama orası vahşi depolama alanıydı. Mahkemenin kararlarıyla 2025 aralık sonu itibariyle oraya çöp dökülmediğini görüyoruz. Ancak geçen ay gördüğümüz husus Manisa’ya gönderdiğimiz ancak protokolle İzmir’de en yakın atık su arıtma tesisine götürülmesi gereken suyun Harmandalı’na getirildiğini görmekteyiz. Kapandığına yeterince sevinemediğimiz çöplüğümüze şimdi de sızıntı su gelmekte. Harmandalı’da çöpün sızıntı suyunu arıtacak bir tesis yok. Buna rağmen bu sızıntı suyunun verilmesinin araştırılmasını bekliyoruz. Çiğli’nin kesin hesaplarından baktığında Büyükşehir’e katkımız 400 milyon lira. Harmandalı’daki çöplüğün acil rehabilite edilmesi, bir proje geliştirilmesi. Bunun en kısa sürede yapılmasını arzuluyoruz” dedi.

“2026’da tamamlanacak”

CHP’li meclis üyesi Candaş Yeter, “Katip Çelebi ve Gürçeşme istasyonlarıyla ilgili paylaşımlar yapıldı. Her iki istasyon da 2026’da tamamlanacaktır. Hemen akabinde Asarlık ve Koyundere istasyonlarının da ihalesine çıkacağız” ifadelerini kullandı.

“Bir istasyonu üç yılda yapıyorsak…”

AK Partili meclis üyesi Ercan Tekin de “2024 ve 2025’te de kürsüden resimleri gösterdim ve 2024’te yüzde 70’i tamamlanmış Katip Çelebi istasyonunun 2025’te yüzde 30’unu tamamlayamadınız. Şimdi de 2027’ye gidiyor. Bir istasyonu üç yılda yapıyorsak Allah yardımcımız olsun. Bu konuda hassasiyet göstermemiz gerekiyor” diye konuştu.