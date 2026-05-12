Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 179. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toplantının en dikkat çekici kısmı ise AK Parti'ye katılan isimlerin rozet takma anıydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda konuya ilişkin "İnşallah birazdan AK Parti ailesine yeni katılan arkadaşlarımızın rozetlerini takacağız. Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz safalar getirdiniz diyorum." ifadelerinde bulundu.

Gündemde bir süredir AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal bugün resmen AK Parti'ye geçti.

"Ailenin kutsallığına inananlarla..."

Gündemde bomba etkisi yaratan ve günlerdir konuşulan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal rozetinin takılmasının ardından "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar’ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşehrilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için, Afyonkarahisar’ı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer ve yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisar’ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.