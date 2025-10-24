Son Mühür- Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma saat 15.00 itibarıyla başladı.

Mahkeme salonunda yoğun bir katılım olurken, İmamoğlu’nun avukatları savcılığın tutumuna tepki gösterdi.

“Beş celsedir mütalaa bekliyoruz”

İmamoğlu’nun avukatlarından Nusret Yılmaz, duruşmada yaptığı açıklamada, “Beş celseden fazladır mütalaa bekliyoruz. Mütalaadan sonra beyanda bulunacağız” diyerek sürecin uzatılmasına tepki gösterdi.

Yılmaz, bilirkişi incelemeleri tamamlanmasına rağmen savcılığın mütalaa konusunda herhangi bir adım atmamasının, davayı “gereksiz biçimde uzattığını” söyledi.

Savcı: “Dosya henüz hazır değil”

Savcı, dosyanın esas hakkında mütalaa için henüz hazır olmadığını belirtti. Ayrıca ihaleye ilişkin belgelerde eksiklikler bulunduğunu öne sürerek, TÜRSAB yeterlilik belgesi ve bazı sözleşme evraklarının dosyada yer almadığını dile getirdi.

Savcılık, iddialarda adı geçen şirketle ilgili işlem yapılmadığını, bu nedenle taraf teşkilinin tamamlanmadığını ve ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bu sürecin tamamlanmasının ardından mütalaanın sunulacağını bildirdi.

Hakimden savcılığa ret kararı

Mahkeme hakimi, savcılığın iddianamede yer almayan delillerin toplanması ve değerlendirilmesi yönündeki tahkikat talebini reddetti.

Kararda, adil yargılanma hakkı ve makul sürede yargılama ilkesi gözetilerek, yeniden esas hakkında mütalaa açıklanmasına gerek olmadığı vurgulandı.

“Bu dava aslında hiç açılmamalıydı”

İmamoğlu’nun avukatlarından Kemal Polat, karar öncesi yaptığı savunmada şu ifadeleri kullandı: “Danıştay kararı ve iddianame göz önünde bulundurularak bu dava aslında hiç açılmaması gereken bir davaydı.”

Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirmelerin ardından Ekrem İmamoğlu hakkında beraat kararı verdi.

Beylikdüzü döneminden gelen iddia

Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirilen bir ihalede “ihaleye fesat karıştırma” suçlaması yöneltilmişti. Davada uzun süredir beklenen savcılık mütalaası açıklanmadığı için süreç defalarca ertelenmişti.