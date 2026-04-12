Son Mühür- İstanbul Beşiktaş Bebek’te faaliyet gösteren Lucca isimli eğlence mekanına narkotik ekiplerince operasyon düzenlendi. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen çalışmada mekanda bulunanların çıkışına izin verilmezken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Giriş çıkışlar kapatıldı
Operasyon sırasında mekanın tüm giriş ve çıkışları kontrollü şekilde durduruldu. İçeride bulunan müşterilerin kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.
Detaylı arama yapıldı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpekleri eşliğinde mekanın tüm alanlarında inceleme yaptı.
Soruşturma sürüyor
Operasyonun İstanbul genelinde yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği değerlendirilirken, gözaltı ve ele geçirilen maddelere ilişkin resmi açıklamanın henüz yapılmadığı bildirildi.