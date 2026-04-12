Son Mühür- Gazze'de ve Lübnan'da insanlık dışı suçlara imza atan isimler arasında yer alan İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz,

''Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’dan Türkiye topraklarına atılan füzelere tepki vermeyerek bir kâğıttan kaplan olduğunu ortaya koyduktan sonra, antisemitizme başvuruyor ve Türkiye’de İsrail’in siyasi ve askeri liderliğine karşı göstermelik yargılamalar ilan ediyor.

Ne büyük bir absürtlük. Müslüman Kardeşler mensubu, Kürtleri katleden biri, Hamas’taki ortaklarına karşı kendini savunan İsrail’i soykırımla suçluyor.

İsrail kendini güçle ve kararlılıkla savunmaya devam edecek - Erdoğan’ın ise oturup sessiz kalması ve susması daha iyi olur'' ifadelerinin yer aldığı bir mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu...



Katz X'ten yayınlanan mesajında Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Mansur Yavaş'ı ve Ekrem İmamoğlu'nun da eklediği görüldü.

İsrail Katz'in haddini aşan mesajına ilk tepki Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.



Katz'ın mesajına göndermede bulunan Kılıçdaroğlu,

''Türkiye Cumhuriyeti’nin iç siyasetine, milli iradesine ve devlet kurumlarına yönelik yabancı bir ülke yetkilisinin yön verme teşebbüsü kabul edilemez bir hadsizliktir.

Bölgede hukuk tanımaz uygulamaları ve saldırgan politikalarıyla istikrarsızlığın başlıca kaynaklarından biri hâline gelen İsrail hükümetinin, Türkiye’nin iç siyasi hayatına dair açıklamalarını en güçlü şekilde reddediyoruz'' hatırlatmasında bulundu.



Türkiye'ye ders vermeye kalkışanlar...



''Katliamcı İsrail hükümetinin siyasi temsilcilerinin; Gazze’de, Lübnan’da, İran’da ve bölgenin çeşitli noktalarında çocukların, kadınların ve sivillerin hedef alındığı saldırıların üzerini örtmeye çalışırken Türkiye’ye demokrasi, hukuk ve siyaset dersi vermeye kalkması ibret verici bir çelişkidir'' vurgusunda bulunan Kılıçdaroğlu,

''Mevcut İsrail yönetimine ilişkin beklentimiz; günü geldiğinde uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri ve işledikleri fiillerin karşılığını hukuk zemininde görmeleridir.

Türkiye’yi komşularıyla karşı karşıya getirmeye, özellikle İran başta olmak üzere bölgesel gerilimleri tırmandırarak savaş senaryolarına çekmeye yönelik her türlü provokasyonun farkındayız.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, içerisinde birçok kültür, inanç ve kimlik barındırır, her kimliğe saygı duyar ve korur.

Bölme, kışkırtma ve yıkma projelerinize karşı karşınızda 86 milyonluk Türk milletini bulursunuz.

Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti; nota alan değil, not veren bir devlettir'' mesajı verdi.

