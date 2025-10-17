Son Mühür- Gezi Parkı davasında tutuklu bulunan Tayfun Kahraman’ın avukatı Cansu Çifçi, Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye talebinde bulundu.

AYM kararı ve gerekçesi

Anayasa Mahkemesi, Kahraman’ın yargılamasında “Adil Yargılanma Hakkı”nın ihlal edildiğine hükmetti. Kararın gerekçesi Resmi Gazete’de yayımlanarak resmiyet kazandı.

Mahkemeye gönderilen talimat

Yayımlanan karar doğrultusunda, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dosyanın yeniden incelenmesi ve gerekli yargılamanın yapılması için gönderilmesi gerektiği bildirildi