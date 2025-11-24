Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziosmanpaşa’da düzenlenen miting sırasında yaptığı açıklamalar nedeniyle yargı karşısına çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in açtığı tazminat davası sonucunda Özel, 150 bin Lira ödemeye mahkûm edildi.
Miting konuşması tazminat davasına sebep oldu
Olay, Özel’in Gaziosmanpaşa mitinginde yaptığı konuşmalarda ileri sürdüğü iddiaların ardından ortaya çıktı. Başsavcı Akın Gürlek, açıklamaların kişilik haklarını ihlal ettiğini öne sürerek tazminat davası açtı.
Mahkeme kararı netleşti
İstanbul mahkemesi, davayı değerlendirerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 150 bin Lira tazminat ödemesine hükmetti.
