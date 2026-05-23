Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrasında başlayan siyasi deprem giderek derinleşiyor. Parti içindeki hukuki ve siyasi tartışmalar son sürat devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanı olduğuna dair resmi yazının gönderildiği öğrenildi.

“Kuruluş kodu” mesajı

Bugün CHP için hareketli saatler yaşanırken; hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu’nun peş peşe dikkatleri çeken açıklamaları kamuoyuna yansımıştı. Sürece ilişkin ilk değerlendirmesini yapan Kılıçdaroğlu, "CHP’yi kuruluş kodlarına yeniden kavuşturacağız" diyerek kararlılık mesajı verirken; diğer taraftan, parti yönetimindeki hareketlilik CHP TBMM Grubu’na da yansıdı. Gruba ait kapalı toplantıda yapılan seçimde Özgür Özel, 95 oy alarak yeniden Grup Başkanı seçildi. Toplantıya bizzat katılmayan bazı milletvekillerinin de Özel’e destek mesajı gönderdiği bildirildi.

“40 gün sonra kurultay”

Özgür Özel’in kapalı toplantıda yaptığı konuşmada, "Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok. Kılıçdaroğlu’yla büyük bir memnuniyetle o zaman yine görüşürüm. Ama 40 gün sonraki kurultay kararını, gazete ilanını okumam lazım" şeklinde dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu.