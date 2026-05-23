Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddiaları çerçevesinde başlatılan soruşturma kapsamında, 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11’inin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi. Mahkemeye sevk edilenlerle ilgili olarak karar çıktı.

Çok sayıda il!

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde geniş çaplı operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli yürütülen operasyonların; Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya olmak üzere toplam 7 ilde eş zamanlı şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi.

“Oy iradesine müdahale”

Soruşturma çerçevesinde, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı sırasında delegelerin oy tercihlerini etkilemeye yönelik bazı girişimlerde bulunulduğu iddiaları yakın takibe alındı.

Savcılık tarafından yürütülen incelemeler neticesinde şüpheliler hakkında “Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet”, “rüşvet almak” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” suçlamalarının değerlendirildiği ifade edildi.

9 tutuklama!

Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11’i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişlerdi. Melda Tanışman Tutan ile Hayati Kaya’nın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiği ifade edilmişti. Mahkeme kararını verdi. 9 kişi tutuklandı. Melda Tanışman Tutan, Gülhan Aydın, Ayça Akpek Şenay ve Hayati Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimler şu şekilde:

Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, Halil İbrahim Şahin, Umut Mehmet Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek