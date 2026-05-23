Ege Denizi'nde öğleden sonra yaşanan sarsıntı, kıyı kesimlerinde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Evlerinde ve iş yerlerinde depremi hisseden vatandaşların yanı sara, özellikle sahil ilçelerinde sarsıntının hissedildiği öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin, saat 16.34'te Ege Denizi açıklarında meydana geldiğini kaydetti. Sarsıntının merkez üssünün, Datça ilçesine yaklaşık 135 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi. Yerin 12.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.