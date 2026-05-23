Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddiaları çerçevesinde başlatılan soruşturma kapsamında, 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11’inin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.
Çok sayıda ili kapsadı!
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde geniş çaplı operasyon düzenlendi.
İstanbul merkezli yürütülen operasyonların; Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya olmak üzere toplam 7 ilde eş zamanlı şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi.
“Oy iradesine müdahale” iddiası!
Soruşturma kapsamında, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı sırasında delegelerin oy tercihlerini etkilemeye yönelik bazı girişimlerde bulunulduğu iddiaları yakın takibe alındı.
Savcılık tarafından yürütülen incelemeler neticesinde şüpheliler hakkında “Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet”, “rüşvet almak” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” suçlamalarının değerlendirildiği ifade edildi.
Operasyon Çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi.
Tutuklama talebi!
Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Melda Tanışman Tutan ile Hayati Kaya’nın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiği ifade edildi.
Diğer 11 şüpheli hakkında ise savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebi geldi.