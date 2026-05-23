Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrasında başlayan siyasi deprem giderek derinleşiyor. Parti içindeki gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ederken, dikkat çeken gelişmeler de beraberinde geliyor. Geçtiğimiz dakikalarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanı olduğuna dair resmi yazının gönderildiği ifade edilmişti.
Bu gelişmenin ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi'de (TBMM) dikkat çeken bir gelişmeye imza attı.
TBMM'den 'Özgür Özel' güncellemesi!
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM),,Özgür Özel’in özgeçmişinde bulunan “CHP Genel Başkanı” sıfatını kaldırdı. Özgür Özel için “CHP Manisa Milletvekili” ibaresi eklendi.
